Общество

Глава Конституционного суда РФ считает, что коррупцию не искоренить

Коррупция является повсеместным явлением и, возможно, неискоренима, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в своей лекции на Петербургском международном юридическом форуме.

«Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами – повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление», - сказал он.

По его мнению, человек предрасположен везде и всюду искать и извлекать выгоду для себя, ему присущи и низменные стремления на самой грани и за гранью нравственного и юридического закона. Причиной коррупции, помимо фактора личной моральной порочности, он назвал общее падение духовной культуры общества, пишет РИА Новости.

«Потребительское общество живет под девизом «бери от жизни всё». Вследствие этого мировоззренческого вывиха весь драматизм последствий которого мы сейчас даже представить не можем, честный труд, на протяжении тысячелетий находившийся на высоте нравственного пьедестала, в глазах многих наших современников перестает быть сколько-нибудь значимой ценностью», - заявил Зорькин.

Он отметил, что для людей притягательными оказываются, наоборот, неправедные формы обогащения, включая самую распространенную из них — коррупцию.

«Одним словом, она присуща человеческому естеству. И пока не доказано обратное, весь имеющийся в нашем распоряжении опыт заставляет предполагать, что во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции», - отметил глава КС РФ.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге.