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Общество

Административные дела возбудили в отношении должностных лиц порховской больницы

20.05.2025 13:38|ПсковКомментариев: 0

Административные правонарушения выявлены в действиях должностных лиц Порховской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

  

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения должностными лицами Порховской межрайонной больницы требований трудового законодательства, по результатам которой выявлены многочисленные нарушения норм закона, регулирующие данную область правоотношений, в том числе по оплате и охране труда. 

Установлены факты необеспечения работников средствами индивидуальной защиты, неинформирования работников о существующих профессиональных рисках, неотражения в инструкциях больницы перечней профессиональных рисков и опасностей, несвоевременного начисления отпускных, расчетов при увольнении, неполной выплаты заработной платы и другие нарушения трудового законодательства.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении должностных лиц больницы возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27, частью 6 статьи 5.27, частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

Ранее сообщалось, что Порховская межрайонная больница присоединит к себе четыре филиала.

Источник: Псковская Лента Новостей
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