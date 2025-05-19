Общество

Административные дела возбудили в отношении должностных лиц порховской больницы

Административные правонарушения выявлены в действиях должностных лиц Порховской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Прокуратура Порховского района провела проверку соблюдения должностными лицами Порховской межрайонной больницы требований трудового законодательства, по результатам которой выявлены многочисленные нарушения норм закона, регулирующие данную область правоотношений, в том числе по оплате и охране труда.

Установлены факты необеспечения работников средствами индивидуальной защиты, неинформирования работников о существующих профессиональных рисках, неотражения в инструкциях больницы перечней профессиональных рисков и опасностей, несвоевременного начисления отпускных, расчетов при увольнении, неполной выплаты заработной платы и другие нарушения трудового законодательства.

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении должностных лиц больницы возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.27, частью 6 статьи 5.27, частью 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Псковской области.

Ранее сообщалось, что Порховская межрайонная больница присоединит к себе четыре филиала.