Общество

На досмотровые комплексы для МАПП «Бурачки» готовы выделить почти 700 млн рублей

На два инспекционно-досмотровых комплекса портального типа для нужд МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе в Себежском районе могут выделить 699 133 333 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Общий срок службы (полезного использования) комплекса должен составлять не менее 10 лет. Комплекс должен обеспечивать пропускную способность до 120 транспортных средств в час при скорости движения в диапазоне от 3 до 15 км/ч.

Также комплекс должен обеспечивать возможность сканировать транспортное средство с размерами: по длине 20 метров (с возможностью увеличения длинны сканируемого объекта контроля); по ширине 2,8 метра; по высоте 4,5 метра с выводом сканированного изображения на экран операторов.

Подрядчик должен будет установить и настроить оборудование для использования. Его определят до 28 мая. Все работы он должен будет произвести до 1 сентября 2026 года.