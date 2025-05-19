Общество

Более 2,5 тысячи учеников заканчивают 11 класс в Псковской области

2 514 выпускников заканчивают школу в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию региона.

Также в 2025 году 6 648 выпускников будут сдавать экзамены в 9 классах.

Напомним, общегородской праздник для выпускников пройдет в Пскове в конце июня.

Смотрите также Общегородской праздник для выпускников пройдет в Пскове в конце июня

В Великих Луках дата проведения праздника «Бригантина» уже известна, его проведут 28 июня.

Смотрите также Общегородской праздник для выпускников Великих Лук пройдет 28 июня

Основной период ЕГЭ в Псковской области начнется 23 мая экзаменами по истории, литературе и химии. Самым популярным ЕГЭ по выбору в Псковской области в 2025 году традиционно стало обществознание. Его планируют сдавать 1 212 выпускников.