Более 2,5 тысячи учеников заканчивают 11 класс в Псковской области

2 514 выпускников заканчивают школу в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по образованию региона.
Также в 2025 году 6 648 выпускников будут сдавать экзамены в 9 классах.
Напомним, общегородской праздник для выпускников пройдет в Пскове в конце июня.
Основной период ЕГЭ в Псковской области начнется 23 мая экзаменами по истории, литературе и химии. Самым популярным ЕГЭ по выбору в Псковской области в 2025 году традиционно стало обществознание. Его планируют сдавать 1 212 выпускников.