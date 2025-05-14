Общество

Общегородской праздник для выпускников пройдет в Пскове в конце июня

Традиционный общегородской праздник для выпускников псковских школ пройдет в конце июня. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«В этом году школы города заканчивают порядка 1110 учащихся 11 классов и около 2500 учеников 9 классов», — сообщил Геннадий Иойлев. Он подчеркнул, что сейчас «серьезное время, плотное по занятости, огромное количество параллельных задач».

Говоря о ЕГЭ и ОГЭ, Геннадий Иойлев подчеркнул, что обязательное тестирование по окончанию учебы — это «технически сложный и эмоциональный период, все, естественно, переживают за результаты: как дети, так и взрослые».

Что касается мероприятий, то Геннадий Иойлев сообщил: «Программа уже существует, и последние звонки в учреждениях, согласно рекомендациям Министерства просвещения РФ, прозвучат 24 мая. Что касается общегородских праздников, мы прорабатывали несколько вариантов, один был связан с 26 мая, но, оценив занятость детей на ЕГЭ и сложность процесса, решили организовать общегородской праздник в конце июня, после ЕГЭ. Это позволит детям выдохнуть и порадоваться завершению такого сложного периода. Мы создадим программу, чтобы дети могли прийти и отпраздновать это событие», - заключил Геннадий Иойлев.

Напомним, летние каникулы в России начнутся 26 мая и продлятся до 31 августа.