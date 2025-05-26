Общество

Эксперты Т1 ИИ рассказали о новых подходах к оптимизации бизнес-процессов

По данным исследования, проведенного совместно со «Сколково», 54% российских предприятий уже используют оптимизационные решения собственной разработки, а 66% планируют внедрять их в ближайшем будущем. Основными областями применения таких решений остаются логистика, производство, финансы и ритейл, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании Т1.

В условиях необходимости повышения операционной эффективности компании все чаще обращаются к оптимизационным решениям – инструментам, которые помогают находить наилучшие сценарии действий, например в логистике, производстве, управлении персоналом и планировании поставок. В Т1 ИИ отмечают, что актуальность таких подходов только растет: бизнесу требуется инструментарий, который позволяет быстрее принимать точные управленческие решения и адаптироваться к меняющимся условиям.

Современные алгоритмы оптимизации важно внедрять не только в отдельные бизнес-процессы, но и в операционные модели компаний — только в этом случае эффект от их использования становится системным, а не локальным. В Т1 ИИ отмечают, что такие подходы позволяют выстраивать более устойчивую и адаптивную архитектуру управления на уровне всей организации. Среди ключевых задач, которые сегодня решаются с помощью оптимизационных алгоритмов, — управление логистическими маршрутами и размещение товаров на складе, построение графика оптимальных расписаний, планирование загрузки производственных мощностей, разработка инвестиционных портфелей розничных инвесторов и многое другое.

В Т1 ИИ подчеркивают, что в условиях стремительного роста объема данных и усложнения процессов критически важно внедрять решения, способные оперативно обрабатывать информацию и предлагать оптимальные сценарии действий.