Общество

Биохакер рассказала о двойственном воздействии Сети на когнитивные способности

Интернет предоставляет огромные объёмы информации, улучшает навыки поиска и стимулирует социальное взаимодействие, однако одновременно может вызывать рассеянность, стресс и технологическую зависимость. Биохакер Мария Молоствова рассказала о двойственном воздействии интернета на интеллектуальные способности человека.

Среди положительных эффектов интернет-серфинга Мария Молоствова назвала увеличение объема информации. Интернет предоставляет доступ к необъятным объемам информации, что следует за собой, в частности, развитие критического мышления. Пользователи получают возможность сравнивать и анализировать различные источники, совершенствуя аналитические способности. Помимо этого, расширяется кругозор. Интернет-серфинг позволяет изучать разнообразные темы и культуры, увлекаясь новыми областями знаний.

Второй положительный фактор - улучшение навыков поиска информации. Для эффективного серфинга в сети необходимо уметь быстро отыскивать нужную информацию. Пользователи учатся формулировать запросы и быстро находить нужные данные. Также вырастает скорость обработки информации. Быстрая адаптация к новым данным позволяет делать выводы на лету.

Кроме того, увеличивается социальное взаимодействие. Интернет открывает новые каналы общения, позволяет обмениваться знаниями и опытом в реальном времени.

Однако Мария Молоствова выделяет и негативное влияние интернет-серфинга. В частности, постоянное переключение между задачами может приводить к уменьшению концентрации, затруднениям в выполнении одной задачи из-за многозадачности, а также к проблемам с памятью. Необходимость постоянно прерываться негативно сказывается на запоминании информации.

Также жизнь в потоке информации порождает информационную перегрузку. Чрезмерное количество данных способствует возникновению стресса и тревожных состояний. Эксперт добавила, что Интернет отвлекает от важных задач. Переизбыток информации затрудняет сосредоточенность на выполнении реальных проектов.

Мария Молоствова также заметила, что излишнее увлечение интернет-ресурсами приводит к технологической зависимости и проблемам со сном.

Специалист отмечает, что постоянное присутствие в онлайн-пространстве требует многозадачности, что может негативно сказываться на способности концентрироваться, пишет RuNews24.ru.