Общество

Новую детскую игровую площадку установят до конца июня на улице Георгиевской в Пскове

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до конца июня рядом с домом №4 на улице Георгиевской будет обустроена новая детская игровая площадка, сообщил глава горда Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Как сообщил глава города, на территории площадки установят современный игровой комплекс, домик с горкой, качели и скамейки для отдыха.

Глава подчеркнул, что особое внимание уделено безопасности детей: вся территория площадки будет покрыта резиновым покрытием, которое смягчит падения и снизит риск травм.

«Подрядчик уже демонтировал старое покрытие и оборудование. Уверен, что летом это пространство станет любимым местом детских игр и радостных встреч семей!» - отметил Борис Елкин.