Общество

103 км автодороги Р-23 в Псковской области не обеспечены связью

103 км автодороги Р-23 в Псковской области не обеспечены связью. Вопросы развития инфраструктуры связи вдоль федеральных трасс обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с участниками профильной рабочей группы. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«В соответствии с поручением нашего президента, до 2031 года 99,9% федеральных дорог должны быть обеспечены мобильным интернетом. В этом году в центре нашего внимания трасса Р-23. Это центральная артерия Псковской области, при этом почти треть автодороги – 103 км – связью не обеспечена. Проблема серьёзная. Ведь речь в первую очередь идёт о безопасности, возможности оперативно вызывать спецслужбы, скорую помощь в случае аварии или ДТП», - сообщил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что причиной отсутствия связи на участках трассы в большинстве случаев является проблема с электричеством.

«Сообща нам нужно выработать новые нестандартные подходы, комплексные решения, которые позволят оказать содействие мобильным операторам. Вопрос для региона важный. Сделаем всё, чтобы его решить и обеспечить автодороги качественной связью», - заключил губернатор.

До 30 июня в Минцифры нужно будет представить доклад об установке базовых станций связи на 31 участке в Псковской области.