Общество

Около 700 безработных состоит на учете в Псковской области

Около 700 безработных состоит на учете в Псковской области. Об этом рассказала председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова во время пресс-конференции в рамках проведения Молодежного фестиваля профессий.

«Более 7000 вакансий насчитывается в Псковской области и около 700 безработных состоит на учете. Соотношение: 10 вакансий на одного человека. Я говорила о таком соотношении и год, и два назад. Несмотря на то, что безработных у нас было побольше, вакансий тоже было больше. Мы вычищаем вакансии, актуализируем базу», - сказала Алена Трунова.

Она добавила, что нынешние программы по подготовке кадров нацелены в основном на переобучение.

«Вы все слышите, в том числе и с федеральных СМИ, из заявлений Антона Олеговича Котякова о том, что в России на сегодняшний день минимальный уровни безработицы. Сейчас большая доля различных программ нацелена на переобучение, на быструю переориентацию кандидатов на рынке труда и на возможность как можно быстрее закрывать эти вакансии», добавила Алена Трунова.