Общество

Директор областного Центра занятости населения: Мы помогаем работодателям сохранить коллектив

Работодатели часто обращаются в Центр занятости для переобучения сотрудников с целью сохранить коллектив и повысить его квалификацию. Об этом рассказала директор областного Центра занятости населения Олеся Сергеева на пресс-конференции в рамках проведения молодёжной ярмарки профессий 29 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К нам обращаются не только с целью найти работу. Возможно, кому-то просто необходима помощь в составлении резюме, и человек сам захочет продолжать этот сложный процесс поиска работодателя для себя», - сказала Олеся Сергеева.

Она добавила, что Центр занятости также помогает работодателям в переобучении сотрудников для сохранения коллектива в быстро меняющихся условиях рынка труда.

«Кто-то приходит к нам на переобучение, причем к нам обращаются и работодатели, чтобы повысить квалификацию своих сотрудников. Кому-то необходимо под свою потребность переобучить персонал или для того, чтобы сохранить его, чтобы повысить его квалификацию, и мы в этом работодателю помогаем. Поэтому переобучение, как самостоятельное у граждан, так и под влиянием работодателя у нас пользуется, можно сказать, спросом», - добавила Олеся Сергеева.