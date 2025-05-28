Евгений Васильев назвал причину выхода из комитета Псковской гордумы по бюджету

Высокая нагрузка на основном месте работы стала причиной ухода депутата Псковской городской Думы, главного врача детской областной клинической больницы Евгения Васильева из комитета по бюджету, налогам и финансовой политике. Об этом депутат рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«У меня высокая занятость сейчас ввиду реорганизации учреждений. Мы чаще проводим время в Великих Луках, расстояние очень большое, я просто физически не успеваю ввиду временных рамок. Срывать работу комитета неправильно в отношении моей деятельности как депутата Псковской городской Думы. Поэтому для того, чтобы комитет мог в будущем состояться, я и вынужден из него выйти», - сказал Евгений Васильев.
Он подчеркнул, что в его уходе из комитета «нет никаких подоплёк», решение связано исключительно с ростом ответственности на основном месте работы.
«У меня была встреча с Александром Георгиевичем (Гончаренко, председателем Псковской городской Думы - ред.) по его инициативе. Для того, чтобы регламент работы Думы не прерывался, он обратился к комиссии для просьбы. Выбор пал именно на бюджетный комитет, так как он требует самых частых и самых больших временных рамок. Когда были бюджеты, я возглавлял отделение и у меня работало 65 человек. Сейчас у меня почти тысяча человек, две больницы, две поликлиники, диспансер. Очень большое богатство, на которым надо вовремя руководить и быстро принимать ключевые решения», - уточнил Евгений Васильев.