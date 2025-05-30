Условия для получения нагрудного знака «Доброволец России» напомнили псковичам

В 2024 году Правительство Российской Федерации учредило Нагрудный знак «Доброволец России», получить который могут волонтеры, внесшие значительный вклад в добровольчество, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.
Получить нагрудный знак могут волонтер с подтверждением 500+ часами на Добро.рф за последние 3 года, совершившие героический поступок в рамках добровольческой деятельности, доноры с подтвержденным волонтерским опытом и те, кто содействует развитию донорства костного мозга и стволовых клеток.
Чтобы подать документы, необходимо обратиться в орган государственной власти субъекта РФ в сфере молодежной политики или в ресурсный центр добровольчества.
Список необходимых документов:
В зависимости от категории заявителя:
Бумажный оригинал нужно направить в Росмолодежь до 2 июля 2025 года.