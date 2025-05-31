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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в России в июне

01.06.2025 21:39|ПсковКомментариев: 0

В июне текущего года на 80% территории России ожидается температура, близкая к среднемноголетним значениям. Об этом 1 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Примерно на 80% территории России температурный фон в июне будет близок к норме», — сказал он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в некоторых регионах пяти федеральных округов страны прогнозируется температура выше нормы. В частности, в Северо-Западном федеральном округе аномально высокая температура ожидается в Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии, Коми и Ненецком автономном округе.

В Центральном федеральном округе температура выше нормы будет наблюдаться только в Ярославской области. Приволжский федеральный округ также не останется без изменений: северные регионы, включая Пермскую, Нижегородскую, Ижевскую и Кировскую области, а также северную часть Башкортостана и часть Татарстана, столкнутся с повышенными температурами.

Научный руководитель Гидрометцентра заявил, на Урале температура выше нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

Что касается азиатской части страны, то там аномально высокая температура затронет Омскую, Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области, Алтайский край, юг Красноярского края, а также Хакасию и Туву.

Источник: Псковская Лента Новостей
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