Общество

В псковской инфекционке открылось детское пульмонологическое отделение

В Псковской областной инфекционной клинической больнице открылось детское пульмонологическое отделение 2 июня. Отделение рассчитано на 17 коек круглосуточного пребывания, сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.

Фотографии: Марина Гаращенко / Telegram

«Пульмонологическое отделение работает в структуре инфекционной больницы с 2020 года. Раньше мы охватывали только взрослое население Псковской области. Теперь и у детей с заболеваниями легких появилось полноценное специализированное отделение, которое мы открыли в соответствии с приказом комитета по здравоохранению», - рассказала главный врач инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Ранее дети с подобными заболеваниями лечились в структуре детских отделений в детской областной и межрайонных больницах. В детском пульмонологическом отделении предусмотрена возможность совместного пребывание в формате «мать и дитя».

Перед открытием отделения заведующая отделения пульмонологии Елена Абакарова прошла стажировку в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии Минздрава РФ. Более того, достигнута договорённость с СПБ НИИФ Минздрава РФ о выездной форме работы федеральных специалистов в Псковской области.

Первый их выезд в инфекционную больницу состоится в июле. Плановая и экстренная госпитализация в детское отделение пульмонологии будет осуществляться через детское приемное отделение после осмотра врачом-педиатром.

Также Елена Абакарова посетила и детское отделение инфекционной больницы, поздравила маленьких пациентов с прошедшим Днём защиты детей.