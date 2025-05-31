В псковской инфекционке открылось детское пульмонологическое отделение

В Псковской областной инфекционной клинической больнице открылось детское пульмонологическое отделение 2 июня. Отделение рассчитано на 17 коек круглосуточного пребывания, сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.
Фотографии: Марина Гаращенко / Telegram
Ранее дети с подобными заболеваниями лечились в структуре детских отделений в детской областной и межрайонных больницах. В детском пульмонологическом отделении предусмотрена возможность совместного пребывание в формате «мать и дитя».
Перед открытием отделения заведующая отделения пульмонологии Елена Абакарова прошла стажировку в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии Минздрава РФ. Более того, достигнута договорённость с СПБ НИИФ Минздрава РФ о выездной форме работы федеральных специалистов в Псковской области.
Первый их выезд в инфекционную больницу состоится в июле. Плановая и экстренная госпитализация в детское отделение пульмонологии будет осуществляться через детское приемное отделение после осмотра врачом-педиатром.
Также Елена Абакарова посетила и детское отделение инфекционной больницы, поздравила маленьких пациентов с прошедшим Днём защиты детей.