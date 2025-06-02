Общество

Стартует 45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов

Очередная 45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов стартует в Доме Советов 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Онлайн-трансляцию заседания можно смотреть по ссылке.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Парламентарии заслушают доклад губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области за 2024 год. В своем выступлении губернатор расскажет об основных результатах социально-экономической деятельности правительства области. Отдельно остановится на показателях исполнения национальных проектов, федеральных и региональных программ развития, достижениях в промышленности, здравоохранении, образовании, социальной сфере, культуре, туризме, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, связи и других сферах.

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Накануне ежегодного отчета о деятельности правительства Псковской области Михаил Ведерников провел встречи с представителями всех фракций политических партий, в ходе которых ответил на актуальные вопросы областных депутатов.

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«Парламентский час» на первой летней сессии решено посвятить теме образования. Депутаты заслушают информацию об изменениях в системе среднего образования на региональном и федеральном уровнях. В ходе обсуждения предлагается отдельно рассмотреть место и роль репетиторства в системе образования, спрос на услуги репетиторов и правовое регулирование этой сферы деятельности.

В целом повестка включает 18 вопросов. Парламентарии внесут изменения в областное законодательство в части инвестиционного налогового вычета и налоговых льгот, рассмотрят законопроект о полномочиях органов власти в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Кроме того, депутаты обсудят изменения в федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации», которые касаются деятельности экскурсоводов. Ранее эту законодательную инициативу Псковского областного Собрания поддержали члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, заседание которого прошло 15-16 мая в Калининграде.