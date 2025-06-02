Общество

Третий псковский открытый слёт любителей радио состоится на аэродроме «Серёдка»

Третий псковский открытый слёт любителей радио «Белые радионочи» состоится 21-22 июня на аэродроме «Серёдка» в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей клубе любителей радио Псковской области.

Изображения: группа ВКонтакте РадиоПсков R1WAB

Регистрацию необходимо пройти заранее в Telegram или ВКонтакте.

В программе слёта:

Радио-барахолка;

Рассказ-презентация участника экспедиции IOTA XR7A в Чили;

Рассказ об организации связи в полевых условиях для волонтеров и поисковых групп;

Презентация «Организация связи экспедиции вездеходной техники в рамках учений МЧС "Безопасная арктика 2025"»;

Наблюдение в телескоп за Солнцем;

Экскурсия по авиацентру и фотосессия с самолётами;

Полёты на самолёте (при подходящей погоде, за дополнительную оплату);

Купание в пруду;

Вечерний просмотр фильмов о радио в кинотеатре под открытым небом;

Активные и настольные игры;

Совместные активности для желающих;

Экспозиция ретро-автомобилей.

Программа дополняется, предложения рассматриваются.

Организаторы предоставляют: комфортный туалет, сеть 220 Ват (не более 300 Ват на палатку), доступ к Wi-Fi, большой самовар с кипятком, питьевую воду, общий стол со скамьями, уличную мойку.



Участники слёта самостоятельно обеспечивают туристическое снаряжение (палатка, спальные мешки и другое), репелленты, сетевые удлинители, продукты питания и прочее необходимое.

Костры (открытый огонь) разрешено разводить только в мангалах и костровых чашах.

Работа в эфире - мощностью не более 50 Ват.