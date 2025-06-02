Третий псковский открытый слёт любителей радио состоится на аэродроме «Серёдка»

Третий псковский открытый слёт любителей радио «Белые радионочи» состоится 21-22 июня на аэродроме «Серёдка» в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей клубе любителей радио Псковской области.
Изображения: группа ВКонтакте РадиоПсков R1WAB
Регистрацию необходимо пройти заранее в Telegram или ВКонтакте.
В программе слёта:
Программа дополняется, предложения рассматриваются.
Организаторы предоставляют: комфортный туалет, сеть 220 Ват (не более 300 Ват на палатку), доступ к Wi-Fi, большой самовар с кипятком, питьевую воду, общий стол со скамьями, уличную мойку.
Участники слёта самостоятельно обеспечивают туристическое снаряжение (палатка, спальные мешки и другое), репелленты, сетевые удлинители, продукты питания и прочее необходимое.
Костры (открытый огонь) разрешено разводить только в мангалах и костровых чашах.
Работа в эфире - мощностью не более 50 Ват.