Общество

На «Госуслугах» опубликуют адреса бомбоубежищ

Каждый россиянин сможет оперативно узнать, к какому убежищу приписан, через «Госуслуги», пообещали в МЧС. Систему планируется запустить до конца 2025 года. Адрес ближайшего бомбоубежища будет доступен для жителей России через «Госуслуги», сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Сергей Старовойтов, пишет «Парламентская газета».

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — сказал Старовойтов на совещании в Общественной палате.

Система уже прошла проверку в Белгородской и Курской областях, она может заработать до конца 2025 года.

МЧС планирует модернизировать и восстановить укрытия и убежища по всей России, на эти цели потребуется 155 млрд руб., рассказал в конце мая глава ведомства Александр Куренков. С его слов, следует выстроить систему, которая бы защитила «максимальное количество населения как от военных угроз, так и от чрезвычайных ситуаций», а россиянам необходимо понимать важность «убежищ и укрытий, даже если сейчас они кажутся ненужными».

Александр Куренков назвал «грандиозной» систему гражданской обороны в СССР, которая, по его словам, «строилась абсолютно верно». Он рассказал о запуске в промышленное производство блок-модульных защитных сооружений, которые «не имеют аналогов в мире», и тестировании новых средств индивидуальной защиты.

Всего в России, по подсчетам Счетной палаты на 2016 год, находилось 16 448 защитных сооружений.