Общество

Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН»

Завершился фотоконкурс в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей «Я читаю ПЛН». Редакция готова назвать победителей.

Участники, набравшие наибольшее количество лайков, и их призы:

Мария Гнездилова получает главный приз - спортивный велосипед.

Виталий Дидыч становится обладателем подарочного сертификата на посещение бассейна «Феникс» на 12 сеансов.

Мария Егорова получает сертификат на один заезд в картинг-клубе PitStop Pskov.

Приз симпатий редакции и сертификат на сумму 4500 рублей на базе отдыха «Озёрная» отправляется к Галине Фёдоровой.

Спасибо за активное участие и творческие фотоснимки! Альбом с фотографиями доступен со ссылке.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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