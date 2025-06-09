Общество

Комфортный город: превращаем заброшенные пустыри в красивые парки

Всего три дня остается до окончания голосования за благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». До 12 июня каждый пскович в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одно из 15 городских пространств.

Какие объекты вошли в перечень для голосования, что они представляют из себя сейчас, и как могут преобразиться в случае, если получат достаточно поддержки от жителей, Псковская Лента Новостей узнала от депутатов городских округов, на которых находятся будущие благоустроенные парки, скверы и спортивные площадки.

Общественная территория у дома 71 на Рижском проспекте

«Мы уже второй год предлагаем в перечень для голосования сквер у телецентра. Там стоит звезда - памятный знак в честь журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Два года назад были проложены замечательные дорожки, за сквером ухаживают. Мы сами отремонтировали скамейки, которые находятся около памятника, посадили в этом году вместе с журналистами аллею, посвященную погибшим коллегам. Но, к сожалению, в сквере совсем нет освещения. С территории ГТРК мы освещаем памятник, но это только кусочек», - рассказала депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

По ее словам, сквер пользуется популярностью у жителей. «Там очень большая проходимость: детки ходят в школу, очень много людей, которые проходят по территории с остановки или просто гуляют, в том числе, бабушки, дедушки, мамы с колясками. Так как на Дальнем Завеличье нет таких пространств, хотелось бы, чтобы поближе к дому у людей была возможность погулять», - рассказала Наталья Юрченко.

Депутат отмечает, что достаточно близко к скверу расположен Рижский проспект, но он отгорожен большим объемом кучерявых ив. «Нет какой-то загазованности - достаточно чистое проветриваемое пространство. Проект у нас был масштабнее, но мы понимаем, что амбициозные планы вряд ли получится реализовать. Поэтому очень бы хотелось установить детскую площадку, маленькую площадочку для скейта и освещение. И уже замечательный скверик может образоваться», - пояснила депутат.

Депутат призывает псковичей голосовать за эту территорию, особенно - жителей Дальнего Завеличья, для которых сквер может стать красивым и удобным местом проведения досуга.

Общественная территория у домов 77 и 81 по Рижскому проспекту

Это общественное пространство в густонаселенном районе города. В пешеходной доступности отсутствуют территории со спортивным оборудованием, и жители микрорайона не обеспечены местами для отдыха и занятий спортом.

«Эту территорию мы давно пытаемся включить в перечень для голосования. Там есть достаточно много места, куда мы хотели поставить и скамеечки, и спортивные тренажеры. Уже третий раз пытаемся, голосуем», - рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №11 Константин Болотин.

Оборудование, установленное на данной территории, будет востребовано более чем тысячью псковичей. Обустройство спортивной и игровой площадки, установка урн и скамеек создаст комфортные условия для отдыха жителей.

Общественная территория расположена в районе домов 59 и 69 на улице Юбилейной

В настоящее время территория представляет собой неблагоустроенную зеленую зону со старыми аварийными деревьями. Она находится вблизи лицея экономики и основ предпринимательства № 10.

«Эта территория на ул. Юбилейной - Старые Черемушки. Там стоят дома-хрущевки. С одной стороны - дворы, с другой стороны - парковая зона, которая нуждается в расчистке. Деревья уже старые, некоторые - аварийные. Соответственно, нужно привести в порядок парковую часть у этих домов, установить скамейки, провести благоустройство», - рассказала депутат Псковской городской Думы по округу №7 Ольга Федорова.

По ее словам, цель - сделать удобное место для прогулок и украсить городскую территорию. «Больших планов нет, но нужно осовременить этот парк, эти дорожки, которые протоптаны людьми, заасфальтировать их, поставить скамеечки. И участок преобразится кардинально. Все очень экономно, и в то же время за бюджетные деньги можно получить очень современную благоустроенную территорию», - отметила депутат.

Парк «Березки» на ул. Зональное шоссе

Усадебный парк Медема «Березки» размещен южнее перекрестка ул. Л. Толстого и Зонального шоссе. Рядом с парком расположены школа N17 и Академия права и управления.

В микрорайоне Любятово в настоящее время нет благоустроенных территорий для прогулок и проведения досуга. Усадебный парк находится на территории, которая когда-то принадлежала барону Николаю Медему. Система искусственных прудов, устроенная с хорошим знанием гидрологии местности, и парковые насаждения по праву считались «жемчужиной», украшавшей предместья города Пскова.

Благоустройство парка с максимальным сохранением композиционной целостности его исторического облика, созданием комфортных путей передвижения по парку, зон отдыха с установкой скамеек и урн повысит привлекательность этой окраинной части города, создаст условия для проведения активного отдыха жителей.

Парк имени Карбышева

Парк, названный в честь Героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева, расположен в Завокзальном районе на берегу реки Черехи рядом с мостом и занимает площадь примерно 4 гектара.

«Сейчас это пустырь возле реки Череха, там все заросло. А жители хотят, чтобы там были аллейки, чтобы был парк. У нас таких мест много: и Парк выпускников, и парк имени Карбышева - эти названия есть на картах Пскова. Жители хотят возродить парковую зону, сделать дорожки, освежить. Также хотят детскую и спортивную площадки. Чем больше - тем лучше», - пояснил депутат Псковской городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов.

Микрорайон, в котором проживает много детей, в том числе из многодетных семей, очень нуждается в зоне для отдыха. Но, чтобы в рамках благоустройства здесь появилась детская и спортивная площадки, нужно набрать достаточно голосов жителей. А с этим есть проблемы. «Округ № 4 - это окраины, частный сектор, у нас шансов выиграть очень мало. Я уже предлагал сделать для частных секторов отдельную программу. Потому что две-три девятиэтажки могут сразу много голосов набрать, а такие микрорайоны как «Псковкирпич», «Нефтебаза» почти никогда не выигрывают», - сказал депутат.

Возможно, жителям микрорайона помогут проголосовать псковичи из других частей города. И на окраине Пскова появится красивое и комфортное общественное пространство.

Основная цель проекта «Формирование комфортной городской среды» - чтобы люди сами определяли, как должно выглядеть место, где они живут. До 12 июня в Псковской области продолжается голосование за объекты благоустройства. В Пскове в голосовании участвуют 15 объектов. Победителями станут три территории, набравшие наибольшее количество голосов, их благоустройством планируют заняться в 2026 году. Проголосовать можно можно на портале «Госуслуги»>>>

Светлана Синцова