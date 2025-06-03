Общество

Более 75% пациентов с ВИЧ в России получают отечественные препараты

Импортозамещение зарубежных препаратов для терапии ВИЧ-инфекции позволило обеспечить более 75% больных, состоящих на учете, антиретровирусными препаратами отечественного производства. Дефицита таких лекарств в Россиинет, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.

«Понятно, что в нашей стране в ВИЧ-инфекции, конечно, давно уже был дан старт на импортозамещение. Мы сегодня имеем значительный потенциал применения российских препаратов. Более 75% больных, которые находятся у нас на учете, получают российские современные антиретровирусные препараты», — рассказал Алексей Мазус.

По его словам, в России уже много лет нет очередей на получение лекарств от ВИЧ-инфекции, пишет ТАСС.

«Заявки [на препараты], которые были сделаны всеми регионами страны в прошлом году, были полностью обеспечены Минздравом России. Все дошли до регионов и, соответственно, все доходят до больных», — сообщил специалист.

Мазус отметил, что в течение месяца будут подготовлены заявки на обеспечение регионов препаратами на следующий год.