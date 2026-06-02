Львова-Белова сообщила о старте проекта «Дети в сети»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта «Дети в сети», в котором будут собраны правила поведения ребенка в интернете.
Как подчеркнула детский омбудсмен, интернет несет в себе не только возможности, но вместе с тем и риски, такие как мошенничество, фейки, травля, нежелательный контент. И с детьми нужно говорить об этом, объяснять и помогать безопасно пользоваться цифровыми сервисами.
«Для меня важно, что в основе проекта – доверие, поддержка и умение вовремя распознать опасность. Ребенок должен знать: если что-то случилось, он не останется один и всегда может обратиться за помощью к взрослым», - добавила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена еще на пять лет.