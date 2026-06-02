Львова-Белова сообщила о старте проекта «Дети в сети»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта «Дети в сети», в котором будут собраны правила поведения ребенка в интернете.

Как подчеркнула детский омбудсмен, интернет несет в себе не только возможности, но вместе с тем и риски, такие как мошенничество, фейки, травля, нежелательный контент. И с детьми нужно говорить об этом, объяснять и помогать безопасно пользоваться цифровыми сервисами.

«Запустили с Дзеном и Альянсом по защите детей в цифровой среде совместный проект – "Дети в сети"... Проект "Дети в сети" создан как раз для этого – простым и понятным языком рассказать, как лучше вести себя в интернете», - написала Львова-Белова в своем канале на платформе «Макс».

По ее словам, на портале собраны рекомендации для родителей о том, как говорить с ребенком, советы по настройке безопасности на устройствах, разбор основных угроз, с которыми дети могут столкнуться в сети, а также понятные инструкции для ребят: что делать, если написал незнакомец, пришла подозрительная ссылка, начались оскорбления или кто-то просит личные данные.

«Для меня важно, что в основе проекта – доверие, поддержка и умение вовремя распознать опасность. Ребенок должен знать: если что-то случилось, он не останется один и всегда может обратиться за помощью к взрослым», - добавила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил срок полномочий Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена еще на пять лет.