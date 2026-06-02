В Великих Луках наградили призёров инженерной олимпиады «Звезда»

Церемония награждения призёров многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» прошла в Великих Луках 1 июня, в День защиты детей, сообщил куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. «Символично, что в День защиты детей мы чествовали ребят, которые уже сегодня своими знаниями, упорством и стремлением к развитию добиваются серьёзных успехов», - отметил он.

Фото здесь и далее: канал Александра Козловского в Max

Олимпиада «Звезда» проводится Союзом машиностроителей России при поддержке партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». В церемонии награждения приняли участие не только призёры, но и их родители, а также депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов.

Награды получили:

  • Иван Поташов и его родители, Александр Поташов и Светлана Поташова;
  • Мария Крылова и её родители, Сергей Крылов и Маргарита Крылова;
  • Никита Мельников и его мама, Вера Мельникова;
  • Алексей Моргунов и его мама, Анна Моргунова;
  • Арина Орлова и её родители, Роман Орлов и Наталья Орлова;
  • Мария Павлюк и её мама, Елена Павлюк;
  • Евгений Ведюшенко и его родители, Фёдор Ведюшенко и Светлана Ведюшенко;
  • Ксения Расторопова и её мама, Светлана Расторопова.

Также призёрами олимпиады стали Алиса Виснап из Кадетской школы, Екатерина Родионова из школы №5 и Ольга Ключина из школы №12. Хотя они не смогли присутствовать на церемонии, их награды передадут в ближайшее время.

 
«Особые слова благодарности адресовали педагогам и образовательным организациям, которые поддерживают талантливых школьников и помогают им добиваться высоких результатов. Благодарственными письмами были отмечены коллективы Великолукского филиала ПсковГУ и школы №12», - подчеркнул Александр Козловский.

Депутат также добавил: «Отдельно хочу поблагодарить родителей. За каждой победой ребёнка стоят поддержка семьи, вера в его способности и ежедневный труд. Именно вместе мы создаём условия, в которых растут будущие инженеры, учёные, конструкторы, педагоги и руководители».

Он поздравил всех участников с достигнутыми результатами и пожелал новых побед, смелых целей и уверенности в собственных силах.

Ранее торжественное награждение финалистов многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» прошло в актовом зале Псковского государственного университета. 

