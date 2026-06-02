Приставы взыскали с псковича 910 тысяч рублей компенсации по делу о смертельном ДТП

Суд признал 39-летнего псковича виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, к лишению водительских прав на три года, а также к компенсации морального вреда общей суммой в 910 тысяч рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, взыскать долг помогли приставы. 

Авария произошла ночью на перекрестке улиц Инженерная и Ипподромный переулок в Пскове, когда мужчина, управляя автомобилем, начал поворот налево, не убедившись в безопасности манёвра и не уступив дорогу мотоциклу. В результате столкновения погибли водитель и пассажир мотоцикла. Вина подсудимого была полностью доказана показаниями свидетелей, результатами экспертиз и видеозаписями, а его действия были квалифицированы по части 5 статьи 264 УК РФ.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, и постановил взыскать с осужденного компенсацию морального вреда: 500 тысяч рублей в пользу одной стороны, а также 410 тысяч рублей в пользу второй стороны. В отделение судебных приставов города Пскова №1 на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании морального вреда.

Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден о том, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в установленный законом срок к нему будут применены штрафные санкции. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на банковские счета должника, ограничил в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также неплательщик был ограничен в праве совершать регистрационные действия с недвижимостью. Мужчина не спешил платить и в установленный законом срок свои обязательства не исполнил, в связи с чем в отношении него была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора.

«Понимая, что следующей мерой может быть арест имущества, мужчина выплатил всем сторонам моральный вред в размере 900 тысяч рублей», — комментируют судебные приставы.
