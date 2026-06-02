Детские коляски передали псковские таможенники в дом-интернат

Таможенники передали обращенные в федеральную собственность 10 прогулочных детских колясок с чехлами и москитными сетками Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Псковской области «Бобровский дом-интернат», сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.



При проведении таможенного досмотра сотрудники выявили недостоверное заявление сведений о количестве грузовых мест товара. Допущенное перевозчиком несоответствие между фактическими сведениями о количестве грузовых мест товара и сведениями, указанными в транзитной декларации, привели к возбуждению дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ.

Решением суда перевозчик признан виновным в совершении административного правонарушения. Коляски, чехлы и сетки конфискованы и переданы в собственность государства.