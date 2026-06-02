 
Общество

Детские коляски передали псковские таможенники в дом-интернат

Таможенники передали обращенные в федеральную собственность 10 прогулочных детских колясок с чехлами и москитными сетками Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Псковской области «Бобровский дом-интернат», сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фотографии: пресс-служба Псковской таможни

При проведении таможенного досмотра сотрудники выявили недостоверное заявление сведений о количестве грузовых мест товара. Допущенное перевозчиком несоответствие между фактическими сведениями о количестве грузовых мест товара и сведениями, указанными в транзитной декларации, привели к возбуждению дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ.

Решением суда перевозчик признан виновным в совершении административного правонарушения. Коляски, чехлы и сетки конфискованы и переданы в собственность государства.

 
«Новые коляски с чехлами, произведенные в Китае, сертифицированы и безопасны для использования в детских учреждениях. В этом году мы провели уже вторую безвозмездную передачу конфискованного товара этому социальному учреждению», — комментирует начальник отдела распоряжений имущества и исполнения постановлений уполномоченных органов Надежда Балюкова.
