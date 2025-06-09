Общество

Конец июня в Псковской области пройдет без сильной жары

В последние 10 дней июня в Псковской области ожидаются дожди, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Дожди будут уже не такими интенсивными. Кратковременные дожди сохранятся, но все равно ветер северо-западный, северо-восточный, и максимальные температуры до плюс 20, то есть на солнышке тепло, все-таки лету нужно радоваться, но жара не прогнозируется пока ни в каком варианте», - сказала Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что в Псковской области после 13 июня прогнозируется улучшение погоды.