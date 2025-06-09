Общество

Улучшение погоды прогнозируют в Псковской области после 12 июня

В Псковской области после 13 июня прогнозируется улучшение погоды, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем период преимущественно без осадков, который начнется 13 июня и продлится до половины следующей недели, — заявила Тала Нещадимова. — Температуры в этот период будут варьироваться от +17 до +23 градусов, однако ночные температуры останутся высокими. Затем должна произойти смена климатического процесса».

Синоптик подчеркнула, что вторая половина июньских выходных должна быть более теплой и ясной, чем День России, который отпразднуют 12 июня.

Напомним, текущая рабочая неделя будет сокращенной.