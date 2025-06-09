«Постскриптум»: Второй раунд переговоров, отчет губернатора и нужно ли отменить в России прямые выборы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 июня. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Татьяна Иванова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Второй раунд российско-украинских переговоров: основные решения.
- Нужно ли отменить в России все прямые выборы, кроме президентских? Мнения экспертов.
- Вопросов мало - благодарности много: депутаты областного Собрания утвердили отчет губернатора.
- Ничего удивительного: экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину не избрали в члены-корреспонденты РАН, зато оставили под стражей еще на 2 месяца.
- И как всегда комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.