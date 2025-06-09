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«Постскриптум»: Второй раунд переговоров, отчет губернатора и нужно ли отменить в России прямые выборы. ВИДЕО

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Общество

«Постскриптум»: Второй раунд переговоров, отчет губернатора и нужно ли отменить в России прямые выборы. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 июня. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Татьяна Иванова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Второй раунд российско-украинских переговоров: основные решения.

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