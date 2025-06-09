Общество

Кабмин одобрил ужесточение уголовной ответственности за нарушение правил иноагента

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об ужесточении уголовной ответственности за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом сказано в тексте протокола заседания комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности полностью поддерживает законопроект», - сказано в протоколе.

Законопроектом предлагается внести изменения в части первую и вторую статьи 330.1 УК РФ. Человека смогут привлечь к уголовной ответственности за нарушение иноагентских правил после одного факта его наказания за административное правонарушение по иноагентским статьям, а не за два, как в настоящее время.

«В действующей редакции кодекса предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, и нарушение порядка деятельности иностранного агента. Привлечение к уголовной ответственности в настоящее время происходит в случае, если лицо уже было дважды в течение года привлечено к административной ответственности за совершение соответствующих административных правонарушений. Предлагаемыми изменениями предусматривается применение уголовной ответственности в том случае, если лицо уже было подвергнуто административному наказанию. Лицо по общему правилу считается подвергнутым такому наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления», - рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Игорь Черепанов.

Он добавил, что условие для привлечения к уголовной ответственности, при котором преступлением считается деяние, совершенное лицом, имеющим статус подвергнутого административному наказанию, не является новым и уже предусматривается целым рядом иных составов преступлений, пишет ТАСС.

«Предлагаемые изменения ужесточают уголовную ответственность за указанные преступления, но в то же время приводят ее в соответствие с общим порядком привлечения к ответственности лиц, подвергнутых административному наказанию. Между тем правительство обратило внимание на позицию Конституционного суда. Согласно этой позиции, признака привлечения к административной ответственности не всегда достаточно для инкриминирования лицу совершения преступления. Так, лицо, которое ранее уже было осуждено за совершение указанного преступления и имеет неснятую или непогашенную судимость, не сможет быть привлечено к уголовной ответственности за повторное аналогичное деяние, если не имеет статуса подвергнутого административному наказанию. В связи с этим я разделяю позицию правительства, которым предлагается включить признак непогашенной или неснятой судимости за аналогичное преступление как альтернативный признак обсуждаемых составов преступлений», - резюмировал зампредседателя правления АЮР.