Общество

Баня «Гельдт» в Пскове уйдет в технический отпуск до августа

Банный комплекс «Гельдт» в Пскове, расположенный в историческом здании XIX века, объявил о временном закрытии на профилактические работы. В июле заведение уйдёт в технический отпуск, чтобы уже в августе возобновить работу для гостей в частично обновлённом формате.

Фото здесь и далее: «Гельдт»

Почему стоит успеть в «Гельдт» до июля?

Как рассказало руководство, баня «Гельдт» — это не просто место для парных процедур, а настоящий кусочек истории Пскова с роскошным интерьером, сочетающим традиции и современный комфорт. Здесь можно:

насладиться настоящим русским паром в аутентичной атмосфере,

оценить уникальный дизайн восстановленного здания,

провести время с пользой для здоровья перед летним сезоном.

Что ждёт гостей после открытия?

Точная дата возвращения бани пока не разглашается, но администрация обещает, что в августе «Гельдт» вернётся с ещё более комфортными условиями.

Как успеть попасть в «Гельдт»?

Баня продолжит работу до конца июня, после чего закроется на профилактику. Сейчас есть возможность забронировать удобное время — в последние дни перед отпуском спрос традиционно растёт.

Адрес: банно-ресторанный комплекс «Гельдт», город Псков, улица Милицейская, 16. Узнать подробности можно на сайте и по номеру телефона +7 (8112) 33-17-05.

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