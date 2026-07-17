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В Островском округе почтили память Героя России Тимура Апакидзе

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Память Героя Российской Федерации, заслуженного военного летчика России Тимура Апакидзе почтили в Островском муниципальном округе в 25-ю годовщину его гибели. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Быстров в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / МАХ

Как отметил Дмитрий Быстров, 25 лет назад во время показательного полета на празднике, посвященном 85-летию Морской авиации Военно-Морского Флота России, самолет Су-33 под управлением Тимура Апакидзе потерял управление. Несмотря на возможность катапультироваться, летчик до последнего пытался спасти боевую машину.

Тимур Апакидзе был одним из лучших морских летчиков палубной авиации СССР и России, летчиком-снайпером, заслуженным военным летчиком Российской Федерации, генерал-майором и Героем России.

 

«Про таких говорят — гордость России! Сослуживцы помнят его открытость, преданность делу, невероятный профессионализм и беззаветную любовь к небу. Именно поэтому многие говорят про особый смысл и символизм даты его гибели», — отметил Дмитрий Быстров.

Глава округа также почтил память легендарного летчика словами: «Вечного полета — светлая память».

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