Общество

Фотограф должен быть на все руки мастер — руководитель свадебного агентства

Хороший свадебный фотограф должен уметь работать с различными жанрами и особенностями фотографии. Таким мнением поделилась в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Семейные ценности» руководитель свадебного агентства Kolibri Wedding Ольга Перог.

«Обязательно нужно выбирать профессионального свадебного фотографа. Многие выбирают по принципу: увидели красивые фотографии у парня или у девушки-фотографа, с профессиональным светом, классные соцсети», - сказала Ольга Перог.

Она подчеркнула, что не нужно удивляться высокому ценнику у хороших свадебных фотографов.

«Свадебный фотограф должен быть на все руки мастер. Он должен уметь и портрет фотографировать, и флористику, и работать со светом, когда темно, например, чтобы фейерверк не засвечивал людей. Многие удивляются, почему свадебный фотограф дороже стоит — это серьезный труд», - заключила Ольга Перог.