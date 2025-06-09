Общество

42% псковичей предпочитают шашлык из свинины — опрос

Пришла весна — время для пикников. 42% псковичей предпочитают шашлык из свинины, каждый пятый — из курицы, баранина на третьем месте — ее выбирают 13%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Самый популярный шашлык в Пскове — свиной, его выбирают 42% псковичей: «Лучший шашлык из свинины — шейная часть». На втором месте — курица, её предпочитает каждый пятый (21%). Баранина занимает третью позицию (13%): «Самый вкусный шашлык — из молодого барашка». Реже выбирают для шашлыка говядину (7%) и индейку (3%). Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Не любят шашлыки всего 2% опрошенных.

Мужчины чаще предпочитают шашлык из свинины и баранины, женщины вдвое чаще мужчин выбирают курицу и индейку (хотя и у жительниц Пскова на первом месте — свинина). Особенно же популярна свинина у псковичей старше 45 лет — это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45 лет больше и тех, кто любит шашлык из баранины (20%), а молодые люди (до 35 лет) чаще остальных предпочитают курицу (29%).