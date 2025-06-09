Общество

Соблюдать «цифровую гигиену» призвали псковичей в УФССП

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения «цифровой гигиены».

Не стоит открывать и переходить по ссылкам с подозрительными электронными письмами от неизвестных адресатов с использованием символики ФССП России. Ссылки могут быть созданы с целью мошенничества для доступа к персональным и платежным данным.

УФССП напоминает, что сотрудники не рассылают электронные сообщения с напоминаниями об оплате задолженности.

Не нужно забывать об информационной безопасности перед тем, как оплатить долги.

Единственный источник достоверной информации о наличии задолженности – сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Псковской области. Обязательно стоит обратить внимание на правильность написания адреса сайта r60.fssp.gov.ru, чтобы не попасть на сайт-двойник.

«Не стоит передавать о себе персональную информацию, если сомневаетесь, что с вами общается сотрудник службы судебных приставов», - подчеркнули в ведомстве.

Получить необходимую информацию можно по телефону: 8 (8112) 699-082.

Позвонив по бесплатному номеру: 8-800-303-0000, голосовой бот Полина ФССП России в автоматическом режиме предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении запретов на регистрационные действия с имуществом. Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы Российской Федерации, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности.

Осуществлять оплату задолженности необходимо исключительно способами, указанными на официальном сайте ведомства.