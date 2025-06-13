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И полетели!

12 июня в Великих Луках отметили сразу два масштабных события: День России и торжественное открытие 29-й Международной встречи воздухоплавателей. На Летней эстраде в Петровском парке была организована насыщенная концертная программа, после которой пилоты порадовали великолучан массовым стартом аэростатов с территории городской крепости. В этом году феерия воздушных шаров состоялась в открытом формате, насладиться незабываемым зрелищем пришли тысячи жителей и гостей города. Завершающим аккордом праздника стал концерт губернаторского симфонического оркестра «На страже мира. Луки на Ловати». Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Приветствуем пилотов

Соревнования аэронавтов в Великих Луках проводятся ежегодно на протяжении уже трёх десятилетий. Жители и туристы всегда с нетерпением ждут этого зрелищного события и радушно встречают спортсменов, с прибытием которых город погружается в самый настоящий праздник. Одним из центральных мероприятий традиционно является массовый старт аэростатов, который в течение нескольких последних лет проводился в режиме онлайн. В этом году мероприятие было решено провести в открытом формате, чтобы все желающие смогли воочию наблюдать, как огромные шары взмывают в небо над городом, проплывают над рекой Ловать.

Местом старта была обозначена великолукская крепость, пилоты и их команды проследовали туда организованной автоколонной через центр города. Сотни великолучан, ставших свидетелями акции, радостно приветствовали участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей. Те, в свою очередь порадовали горожан огненными залпами из корзин аэростатов.

В 17:30 на Летней эстраде в Петровском парке началась концертная программа, посвящённая открытию встречи и главному государственному празднику страны. Зрителям представили разнообразные концертные номера, подготовленные артистами и творческими коллективами Великих Лук. Темами их выступлений стали любовь к Родине, своему городу, и, конечно же, воздухоплавание.

Официальная часть открылась Гимном России, после чего состоялось традиционное чествование пилотов тепловых аэростатов. Первыми на сцену под громкие аплодисменты поднялись чемпионы России прошлых лет: Сергей Виноградов (трижды чемпион России) и Александр Виноградов, Андрей Денисенко, Андрей Кульков, Иван Меняйло (дважды чемпион России), Олег Снетков, Дмитрий Жохов (дважды чемпион России), Сергей Чиненов (чемпион России 2024 года), а также чемпионки России по воздухоплавательному спорту Наталия Иванова, которая завоёвывала это звание трижды, Диана Насонова и Виктория Аршава. Затем на сцену вышли остальные пилоты, которых приветствовали не менее бурными овациями.

В этом году на встречу в Великие Луки приехали более 50 экипажей из различных регионов России и зарубежья. В небе над Великими Луками соревнуются аэростаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Псковской, Рязанской, Тульской, Томской, Калужской, Костромской, Новгородской областей, Пермского края, Республики Алтай, Крыма и других регионов страны, а также команда из Республики Беларусь. Среди участников соревнований – чемпионы России прошлых лет, признанные мастера воздухоплавательного спорта, а также молодые пилоты, только начинающие путь в этом виде спорта. Из Великих Лук зарегистрировано рекордное число аэронавтов – 16, для части из них нынешняя встреча первая.

Праздник спорта и дружбы

Пилотов, членов их команд и гостей мероприятия поприветствовали официальные лица – представители федеральной, региональной и городской властей, дирекции Международной встречи воздухоплавателей и спонсоры мероприятия.

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От имени главы Великих Лук Николая Козловского выступила его первый заместитель Светлана Степанова. Она подчеркнула, что великолукская встреча воздухоплавателей имеет большое значение не только для развития воздухоплавательного спорта, но и для укрепления дружеских связей между жителями многих регионов России и других стран.

«Великие Луки по праву обладают званием столицы спортивного воздухоплавания России. Наш город стремится вносить весомый вклад в развитие этого красивого вида спорта», - отметила Светлана Степанова и выразила благодарность всем, кто принимал и принимает участие в организации встречи, оказывает поддержку мероприятию, отдельно отметив генерального спонсора – ПАО «Газпром».

С Днём России и праздником воздухоплавания собравшихся поздравил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он напомнил, что Великие Луки гордо носят звание города воинской славы, а также города тружеников и спортивной столицы региона, и не зря именно здесь проходят соревнования по воздухоплаванию. Он пожелал всем великолучанам и гостям города сохранить полученные в дни проведения соревнований впечатления на целый год, и выразил уверенность, что традиция проведения встречи продолжится, и гостеприимные Великие Луки снова и снова будут встречать аэронавтов.

«Этот праздник давно стал по-настоящему семейным: здесь радуются и дети, и взрослые, затаив дыхание следят за полётами, участвуют в мероприятиях и просто наслаждаются атмосферой доброты и единства», - впоследствии написал Александр Козловский в своём Telegram-канале. На встречу воздухоплавателей он пришёл с семьёй, чтобы разделить эти эмоции с близкими и поддержать спортсменов.

Тёплые слова участникам мероприятия адресовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Приветственный адрес от его имени зачитала в рамках церемонии торжественного открытия временно исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова. Она напомнила, что почти полтора века назад именно здесь, в Великолукском уезде, родился выдающийся инженер и учёный Нил Кирпичев, стоявший у истоков российского воздухоплавания и авиации. И вот уже почти 30 лет над Великими Луками поднимаются в небо тепловые аэростаты. Галина Овсова передала благодарность генеральному спонсору воздухоплавательного мероприятия, после чего вручила удостоверение мастера спорта по воздухоплавательному спорту Евгению Чубарову.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, обращаясь к участникам и гостям мероприятия, отметил особую значимость того, что в год 80-летия Великой Победы Великие Луки принимают 30-й юбилейный чемпионат страны по воздухоплавательному спорту. Он подчеркнул, что это является результатом целенаправленной деятельности руководства города, которое при поддержке областной власти выполняет все необходимые мероприятия по обеспечению достойных условий для работы пилотов-воздухоплавателей, их команд и судейской коллегии. Андрей Беляев добавил, что большой вклад в организацию яркого запоминающегося праздника вносит ПАО «Газпром».

Генеральный спонсор также передал гостям и участникам встречи слова поздравления. «Снова в небо Великих Лук поднимаются десятки разноцветных аэростатов, а это значит, в город снова пришёл праздник спорта и дружбы. На протяжении многих лет он объединяет энтузиастов воздухоплавания и дарит незабываемые впечатления», - с приветствием обратился председатель правления и заместитель председателя Совета директоров ПАО «Газпром», почётный гражданина города Великие Луки Алексей Миллер. Он пожелал пилотам летней погоды и новых достижений, а гостям - прекрасного настроения и ярких эмоций.

Также к присутствующим обратился президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло. Он констатировал, что большая часть истории чемпионатов страны связана с Великими Луками, и подчеркнул важность того, что в этом году от Псковской области в соревнованиях участвует максимальное представительство спортсменов.

«Мы все вместе работали над увеличением количества людей, увлеченных воздухоплавательным спортом. И от вашего города очень много молодежи в небе, это радостно», - обратился он к великолучанам и пожелал им и всем пилотам успехов в состязаниях и честной спортивной борьбы.

Спортивный директор чемпионата России по воздухоплавательному спорту, главный судья соревнований Евгений Чубаров в свою очередь предложил к бренду Великих Лук, как столицы спортивного воздухоплавания России, добавить ещё один – Кузница воздухоплавателей. Он пояснил, что среди местных жителей много пилотов, два чемпиона России, и ещё больше аэронавтов начинали летать именно здесь – в городе на Ловати. Также Евгений Чубаров рассказал, что по итогам уже состоявшихся спортивных полётов нынешней встречи одним из претендентов на победу и звание чемпиона России является великолучанин.

Завершил приветственные и напутственные речи председатель оргкомитета Международной встречи воздухоплавателей Владимир Орлов. Он поблагодарил всех, кто оказывает помощь в организации встречи, отметил важность того, что юбилейный чемпионат России проводится с присутствием зрителей, и пригласил всех подняться к крепости, откуда в небо над городом поднимутся десятки воздушных шаров.

Исторический момент

Сразу после этого пилоты и их команды отправились к месту общего старта, где их уже ждали многочисленные зрители, которых в общей сложности собралось порядка 12 тысяч.

Взлёту предшествовали пара томительных часов ожидания - погодные условия долго не позволяли поднять аэростаты в небо, то и дело накрапывал дождь. После второго по счёту брифинга среди присутствующих быстро разлетелась радостная весть: полетят!

Команды стремительно начали подготовку аэростатов к подъёму, оболочки шаров начали наполняться воздухом. Зрители в это время ликовали, поддерживали пилотов бурными овациями и торжествующими возгласами. Было очевидно, что горожанам и туристов не хватало зрелищного мероприятия, все с нетерпением ждали массового старта. И он успешно состоялся.

Первыми в небо под гимн России взмыли шары «Газпром» и «Великие Луки», которые подняли огромное полотнище российского триколора в честь главного государственного праздника страны. Погода пыталась всеми возможным способами скорректировать работу пилотов, но зрелище от этого получилось ещё более эффектным и нашло положительный отклик у зрителей.

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Затем стартовали аэростаты чемпионов России прошлых лет, постепенно к ним присоединились остальные аэронавты. В небо над городом взмыли порядка 50 разноцветных воздушных шаров, каждый из них нёс флаг России.

С учётом не слишком благоприятной погоды аэростаты не поднимались на большую высоту, что в целом оказалось на руку зрителям, которые смогли сделать яркие снимки на фоне низко летящих шаров. Особенно красочные виды открывались с берега Ловати, на котором собрались тысячи горожан и туристов.

А как красиво было наверху! Корреспондент Псковской Ленты Новостей Андрей Николаев оказался в числе счастливчиков, которые поднялись в небо вместе с пилотами.

«Мне очень понравилось. Поначалу было страшно, когда в шар нагнетался горячий воздух, команда держала корзину, но стоило им её отпустить, как мы просто взмыли в небо. Возникло чувство, будто под ногами нет земли, но оно быстро прошло. Первые пару минут было страшновато, потом пообвыкся. Поднялись на высоту 200 метров, полет занял примерно 10 минут. Из-за ветра не полетели очень далеко, чтобы не приземлиться в болотах. Проплыли над речкой, в которой собрались сапперы, люди на катамаранах, все махали руками, радовались. Приземлились возле спортивного комплекса «Стрелец», пришлось резко десантироваться из корзины, потерял в траве телефон, но все нашел и потом помог пилоту собрать шар. Невероятный опыт, люблю свою работу. В следующем году буду проситься еще!» - поделился Андрей Николаев впечатлениями от своего первого в жизни полёта на воздушном шаре.

Он поднялся в небо на аэростате «Оса» в составе команды великолучанина Ивана Сундукова.

Финальный аккорд

После массового старта аэростатов в великолукской крепости начался концерт духовой музыки в рамках фестиваля «На страже мира. Луки на Ловати», приуроченного к празднованию Дня России и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества.

Фестиваль «На страже мира» проводится в Псковской области на протяжении пяти лет. В разные годы его площадками становились Псков, Самолва и Изборск — исторические локации, которые в прошлом были рубежами обороны страны. Местом проведения юбилейного мероприятия стали Великие Луки.

Событие традиционно развернулось под открытым небом и продолжило традицию бесплатных массовых концертов Псковской областной филармонии. Сцену с уникальными декорациями установили в главном историческом месте Великих Лук - крепости, которая была свидетелем ожесточённых сражений с захватчиками, мужества и героизма жителей города на Ловати. Именно здесь великолучане, проводившие в небо аэростаты, погрузились в атмосферу классической музыки. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области и ведущие солисты России исполнили произведения русских композиторов, воспевающие силу духа, мощь и подвиг русского народа в разные периоды его великой истории.

Для удобства зрителей перед сценой были установлены скамейки и мягкие кресла, а на случай непогоды всем желающим раздали дождевики. Для тех, кто желал подкрепиться шашлыком или выпечкой, а также согреться горячим чаем, в Петровском парке весь вечер работали многочисленные торговые палатки с различными товарами.

Концерт духовой музыки стал ярким финалом насыщенной программы торжественного открытия 29-й Международной встречи воздухоплавателей. Оно успешно состоялось и оставило незабываемые впечатления у зрителей, которые побывали на настоящем празднике благодаря аэронавтам.

Последних в ближайшие дни ждёт продолжение спортивных состязаний, по результатам которых будут определены чемпионы и победители 2025 года. К сожалению, утренний полет 13 июня отменили из-за неблагоприятных погодных условий, возможно, к вечеру распогодится, и в небо над Великими Луками снова поднимутся яркие тепловые аэростаты. Как правило, за ними можно наблюдать ранним утром или перед закатом, все полёты стараются проводить над городом и в его окрестностях.

14 июня великолучан и туристов ждёт ещё одно зрелищное мероприятие - соревнование по кей-грабу «Захват цели». Участники на воздушных шарах попытаются точно попасть в заданную точку на реке Ловати в районе набережной Александра Матросова.

15 июня в 17:00 в Великолукском драматическом театре состоится торжественное закрытие встречи, где будут подведены итоги и награждены пилоты-победители, а в 21:00 все желающие смогут полюбоваться свечением аэростатов на площади Ленина.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Ульяна Лаблюк, фото автора и Андрея Николаева