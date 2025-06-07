Спорт

29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках

Торжественное открытие 29-й Международной встречи воздухоплавателей проходит на Летней эстраде в Великих Луках 12 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В честь государственного праздника, Дня России, прозвучал гимн РФ, после чего состоялось традиционное представление пилотов тепловых аэростатов. В этом году на встречу в Великие Луки приехало более 50 экипажей из различных регионов России и зарубежья. В небо над Великими Луками поднимутся аэростаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Псковской, Рязанской, Тульской, Томской, Калужской, Костромской, Новгородской областей, Пермского края, Республики Алтай, Крыма и других регионов страны, а также команда из Республики Беларусь. Среди участников – чемпионы России прошлых лет, признанные мастера воздухоплавательного спорта, а также молодые пилоты, только начинающие путь в этом виде спорта.

Жителей, гостей города, пилотов, их команды и судей приветствовала и поздравила с Днём России и. п. главы города Великие Луки Светлана Степанова. Она отметила значимость того, что именно сегодня состоится массовый старт аэростатов всех участников встречи, как символ единения и сплочённости представителей разных регионов России и зарубежья.

«Мы гордимся тем, что воздухоплавателей объединяет не только общее дело, но и дружба, и собираются они в нашем древнем русском городе. Встреча нужна не только для развития воздухоплавательного спорта, но и для укрепления дружеских связей представителей многих регионов нашего великого государства, а также представителей разных государств. Великие Луки по праву обладают званием столицы спортивного воздухоплавания России. Наш город стремится развивать этот красивый вид спорта», - подчеркнула Светлана Степанова. Она добавила, что каждый год для организации встречи в городе проводится очень большая подготовительная работа со стороны как оргкомитета встречи, так и городских властей. Она выразила благодарность генеральному спонсору ПАО «Газпром» и лично председателю правления компании Алексею Миллеру, а также промышленникам, предпринимателям за оказанную помощь, правительству области за внимание и поддержку встречи. Отдельные слова благодарности и. п. главы города адресовала пилотам тепловых аэростатов, которые ежегодно обеспечивают жителям и гостям города зрелищное мероприятие.

Светлана Степанова пожелала пилотам удачи и выразила надежду, что 80-летие Победы вдохновит их на самые высокие подвиги.

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С праздником воздухоплавания и с Днём России собравшихся поздравил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. «Великие Луки - прекрасный город воинской славы, а сегодня ещё и город тружеников. Тысячи великолучан работают на предприятиях, в организациях города, вносят свой вклад в укрепление и развитие нашей России. Наш город - это спортивный город, и не зря сегодня именно здесь проходят соревнования по воздухоплаванию», - отметил он и добавил, что партия «Единая Россия» поддерживает различные виды спорта, которые активно развиваются в городе. Он пожелал всем жителям и гостям Великих Лук, чтобы впечатления от сегодняшнего дня сохранились на целый год, и выразил уверенность, что в следующем гостеприимный город снова встретит воздухоплавателей. Всем пилотам он пожелал победы и показать свое мастерство.

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Врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова в свою очередь также поздравила всех с Днём России и с очередным праздником спорта и зачитала приветственный адрес от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Уважаемые участники и гости от 30-го Чемпионата России воздухоплавательном спорту и 29-й Международной встречи воздухоплавателей, рад приветствовать вас на гостеприимной Великолукской земле. Прежде всего, хочу поздравляю вас с Днём России. В этот праздничный день здесь в очередной раз собрались пилоты из разных регионов и стран, сотни туристов и гостей. Великие Луки по праву считаются столицей российского воздухоплавания, почти полтора века назад в великолукском уезде родился выдающийся инженер и учёный Нил Кирпичев, стоявший у истоков российского воздухоплавания и авиации. Воздухоплавание - это любовь к небу, готовность бросить вызов стихии, и сегодня оно объединяет сотни спортсменов, организаторов, зрителей, энтузиастов, меценатов. Вот уже почти 30 лет над Великими Луками поднимаются в небо тепловые аэростаты, здесь начинали свой путь многие воздухоплаватели, за эти годы чемпионат стал не только яркой традицией и спортивным мероприятием, но и визитной карточкой региона, любимым праздником для тысяч жителей и гостей города», - отметил глава региона и выразил благодарность генеральному спонсору компании «Газпром» за многолетнюю поддержку этого уникального спортивного соревнования. Он пожелал спортсменам удачи, хорошей погоды, точных расчётов и успешных полётов, а зрителям отличного настроения, впечатлений и вдохновения от красоты полётов.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, обращаясь к участникам и гостям мероприятия, еще раз обратил внимание, что город является признанной столицей российского спортивного воздухоплавания, и все причастные общими усилиями делают все, чтобы соревнования воздухоплавателей и, самое важное, чемпионат России проходили на высоком организационном уровне: «Очень значимо, что в год 80-летия Великой Победы город воинской славы Великие Луки принимает 30-й юбилейный чемпионат нашей страны, это результат целенаправленной деятельности руководства города, который при поддержке областной власти выполняет все необходимые мероприятия по обеспечению достойных условий для работы пилотов воздухоплавателей их команд, судейской коллегии, организации яркого запоминающегося праздника для великолучан и гостей города. Во многом именно благодаря этому, а также при помощи большой спонсорской помощи компании "Газпром" встречи воздухоплавателей в Великих Луках с каждым годом объединяют все больше спортсменов-воздухоплавателей, зрителей и гостей мероприятия, способствует развитию дружеских связей между разными регионами нашей страны. Хочу поблагодарить за весомый вклад подготовку мероприятия генерального спонсора - "Газпром" в лице председателя правления компании Алексея Борисовича Миллера, а также директора встреча Владимира Ивановича Орлова и всех, кто вложил силы, энергию и душу. Желаю всем пилотам красивых полётов и успешных результатов, а великолучанам и гостям праздника отличного настроения, положительных эмоций и ярких впечатлений».

Затем со сцены был озвучен приветственный адрес от председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Также к присутствующим обратились президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло, спортивный директор чемпионата России по воздухоплавательному спорту, главный судья соревнований Евгений Чубаров.

В заключение церемонии открытия выступил директор 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Владимир Орлов, который пригласил всех полюбоваться общим стартом аэростатов из крепости.

После чего был торжественно поднят флаг соревнований.

Концертную программу подготовили великолукские творческие коллективы.

В ближайшее время на территории Великолукской крепости состоится массовый старт аэростатов, на двух из них будет закреплен гигантский триколор в честь Дня России. Продолжит программу фестиваль «На страже мира», приуроченный к празднованию Дня России и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества.

Наблюдать за массовым стартом аэростатов и церемонией открытия можно онлайн по ссылке.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».