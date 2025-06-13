Общество

Псковский предприниматель Александр Скоробогатов: Открыть бизнес несложно, важно знать для чего

Член регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Александр Скоробогатов вступил спикером в Международном клубе дружбе в Пскове сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках мероприятия предприниматель отвечал на вопросы участников из Псковской области, ДНР и Габона. Ключевой темой стало управление бизнес-процессами и взаимодействиями с сотрудниками. Александр Скоробогатов рассказал, с чего начать строить бизнес.

«Открыть новый бизнес несложно, важно знать для чего. Основа - это спрос на товары, услугу. Точно не нужно обзаводиться атрибутами бизнесмена: сразу брать кредит, открывать ИП. Сначала стоит провести опрос и разместить объявления, создать бизнес-план, чтобы понять, работает ли это реально. Надо начать с чего-то малого, стараться пользоваться мерами поддержки, а затем уже при хорошем результате собирать команду и думать о серьёзных вложениях», - отметил спикер.

Кроме того, член регионального отделения «Деловой России» поделился, что на любом этапе развития бизнеса важно быть, в первую очередь, не начальством, а сотрудником и работать не меньше коллег-подчиненных.

«Отношения к работникам должно был на уровне, то есть уважительным. Например, я ко всем обращаюсь на "Вы", а не на "ты". Необходимо обеспечить комфортные условия труда. Для меня неважно, откуда работник будет выполнять свои задачи: из дома или офиса с 9 до 18. Мы идём навстречу: даем день, если надо посидеть с ребенком, или разрешаем отлучиться. Главное, чтобы все задачи были выполнены», - подчеркнул Александр Скоробогатов.

Следующая встреча Международного клуба дружбы пройдёт в июле. Темой станет построение сообществ в сферах бизнеса и НКО.