Общество

День медицинского работника отмечают 15 июня

Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Армении, Беларуси, Казахстане и Молдове, по многолетней традиции, отмечают День медицинского работника (День медика).

Этот профессиональный праздник официально установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в ряде стран постсоветского пространства и сегодня, пишет calend.ru.

Напомним, что в преддверии Дня медицинского работника, 10 июня, в правительстве Псковской области состоялась торжественная церемония чествования лучших медицинских работников региона.