Крупный выброс плазмы произошел на Солнце

Крупный выброс плазмы произошел в результате вспышки на Солнце накануне, однако воздействие ее на Землю ожидается касательным и относительно слабым, сообщили в понедельник в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
По предварительным расчетам, вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, основная часть которого ушла вверх существенно выше плоскости расположения планет.
Прогноз ученых на сутки: геомагнитная обстановка - спокойная с возможностью слабых возмущений, вспышечная активность - очень высокая с риском вспышек высшего уровня, пишет «Интерфакс».