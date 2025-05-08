В России и мире

Сильнейшая в июне вспышка произошла на Солнце

Вспышка, близкая к высочайшему классу Х, зафиксирована на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Она является самой крупной в июне.

«15 июня в 21:07 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4114 (N17E15) зарегистрирована вспышка M8.5 продолжительностью 39 минут», - говорится в сообщении.

Как отметили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка произошла в зоне прямого воздействия на планету.

Кроме того, в воскресенье произошло еще три вспышки класса М - М6.8, М2.2 и М1.9, пишет ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли могут провоцировать магнитные бури.