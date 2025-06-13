Общество

Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей

Всегда быть на острие желает Псковской Ленте Новостей депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №8, директор филиала ВГТРК «ГТРК "Псков"» Наталья Юрченко.

«Журналистская доля очень тяжела. Она всегда сложна и связана с огромным количеством затраченной энергии, нервов, требует знаний, нового познания. Я хотела бы всей команде ПЛН пожелать прекрасного, меткого слова, добра и любви от ваших читателей и слушателей. И всегда быть на острие, всегда быть интересными и, конечно же, выполнять свою главную журналистскую задачу - защищать людей», - сказала Наталья Юрченко.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.