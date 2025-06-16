Общество

Огненные картины войны зажгут волонтёры Победы в Пскове

В преддверии 84-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны добровольцы, общественники и неравнодушные жители по всей стране почтут память павших. Они зажгут свечи и создадут огненные картины на тему «Трагедии и Победы России в годы войны», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном «Центре молодёжи и общественных инициатив».

Изображение: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Волонтёры Победы Пскова проведут памятную акцию 21 июня в 21:30 на площадке Финского парка около Троицкого моста. Присоединиться и зажечь свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны приглашаются все неравнодушные жители и гости города.

Подробнее об акции можно узнать на сайте волонтёрыпобеды.рф.

Организаторы — АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и МБУ «Псковский городской молодёжный центр». Мероприятие проходит при поддержке партии «Единая Россия».