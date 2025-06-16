Общество

Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

Мощная вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце 18 июня, сообщили в центре наблюдения за солнечной активностью.

«На Солнце зафиксирована вспышка Х1.3 класса, и фактически это первая за последние три недели подобная сильнейшая вспышка», — сообщили в центре.

В Институте прикладной геофизики подтвердили информацию, уточнив, что вспышка произошла в 00:49 мск, ее сила - X1.2, продолжительность - 16 минут, пишет ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Напомним, ранее вспышка, близкая к высочайшему классу Х, была зафиксирована на Солнце 16 июня.