Общество

Акция «Зажги свечу памяти» состоится в Пскове 20 июня

Акция «Зажги свечу памяти» пройдет в Пскове 20 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«Коллеги! Друзья! Приглашаем вас принять участие в акции "Зажги свечу памяти", которая проводится накануне Дня памяти и скорби. Она состоится 20 июня в 12.00 в сквере возле памятника первым жертвам фашистской оккупации на площади Ленина», - сообщили в реготделении партии.

В «Единой России» добавили, что мероприятие посвящено памяти всех погибших в Великой Отечественной войне, скорби по ее жертвам и благодарности за спасение Отечества.

«Присоединяйтесь к нам, зажгите свечу памяти и возложите цветы в память о героях и всех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой», - заключили в партии.

Также в Псковской области в День памяти и скорби создадут «Огненные картины войны».