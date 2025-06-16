Общество

Более тысячи тонн клубники ввезли в страну через Псковскую область

С начала года через пункты пропуска в Псковской области в страну ввезли более 1 тысячи тонн свежей клубники, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«Сегодня, 18 июня, в нашей стране отмечают День клубники, символизирующий теплое лето и богатый урожай сладкой ягоды. Так, с начала 2025 года через пункты пропуска, расположенные на государственной границе в Псковской области, под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на территорию Российской Федерации ввезено 97 партий клубники общим весом почти 1,5 тыс. тонны», - сообщили в Россельхознадзоре.

Странами-экспортерами ягоды стали Республики Молдова и Сербия. Партии следовали в адреса фирм из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Партии клубники, соответствующие Единым карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза допустили для дальнейшего следования в адреса получателей.