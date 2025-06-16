Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Арменом Мнацаканяном

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Почему в публичном пространстве у депутатов нет вопросов к губернатору? Есть ли претензии к работе нового регоператора по ТКО? Как выстроена работа фракции единороссов с региональным правительством? Какие решения этого законодательного года Армен Мнацаканян считает самыми важными и каковы его планы на летний сезон по работе в округе?

Об этом и многом другом - в эфире.