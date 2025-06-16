Общество

Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность

Псковская Лента Новостей не теряет свою идентичность, считает глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«ПЛН — один из приоритетов в моих Telegram-каналах, моих СМИ «ВКонтакте», интернете. Информация поступает интересная, важная. Мне хочется пожелать, чтобы через десять и через пятнадцать, через двадцать лет ПЛН оставалась таким же узнаваемым брендом на территории Псковской области. Все знают Псковскую Ленту Новостей, многие ее читают, многие ее позитивно воспринимают. Я считаю, что очень хорошая работа проведена коллективом за такой большой промежуток времени. ПЛН не теряет свою идентичность, это самое важное, и пусть так дальше продолжается. Молодое поколение перенимает опыт у старших коллег, понимает, как нужно работать с информацией, как ее преподносить людям и, самое главное, в какой момент, чтобы люди могли сложить какое-то мнение о том или ином событии, которое произошло в Псковской области или даже в федеральной повестке. Спасибо за эту работу всем. Успехов! С четвертьвековым юбилеем!» — сказал Иван Белугин.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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