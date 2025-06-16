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Общество

Котяков: страховую часть пенсии с 1 апреля проиндексируют по темпу роста зарплат

21.06.2025 21:20|ПсковКомментариев: 0

Индексация страховой части пенсии по темпу роста зарплат запланирована в РФ с 1 апреля, она будет учтена при подготовке бюджета на 2026 год. Об этом в интервью сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В 2026 году Россия переходит к двухэтапной индексации пенсий. С 1 февраля они будут увеличиваться по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля - по уровню роста доходов Социального фонда России.

«Последние несколько лет мы индексировали пенсии с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь такое повышение будет происходить с 1 февраля, потому что как раз к этой дате уже определяется окончательный показатель уровня фактической инфляции по итогам 2025 года», - сказал Котяков.

Второй этап предусматривает индексацию с 1 апреля. Министр пояснил, что пенсия состоит из двух частей - это страховая часть и фиксированная.

«И в этот второй этап страховая часть будет индексироваться по уровню темпов заработной платы. То есть зарплата в течение года растет и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд. Поэтому эту индексацию так сейчас называют - по уровню роста доходов Социального фонда», - уточнил он.

По словам главы Минтруда, двойная индексация будет учтена при подготовке бюджета на 2026 год, пишет ТАСС.

«Мы сегодня с коллегами уже считаем параметры бюджета Соцфонда на 2026-2028 годы в рамках текущего прогноза социально-экономического развития, который нам дало Министерство экономического развития [РФ]. Понятно, что будут корректировки у коллег, потому что ситуация меняется, темп замедления инфляции чуть выше, чем ранее коллеги планировали», - отметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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