Общество

Стеклопакеты установили в псковском детском саду №54

Продолжается капитальный ремонт в детском саду №54 в рамках национального проекта «Семья» и региональной программы «Поддержка семьи», заявил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Борис Елкин / Telegram

Уже сейчас во всех корпусах уже полностью завершены демонтажные работы и работы по устройству кровельного покрытия, заменены системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, проведены новые электрические сети, установлены современные стеклопакеты и подготовлены стены под покраску, в некоторых помещениях уже идёт укладка плитки.

В ближайшее время установят современное оборудование для пожарной безопасности, начнут устанавливать двери с системой «антипаника», завершат внутреннюю отделку и перейдут к кардинальному обновлению пищеблока.

«Так, шаг за шагом, мы приближаемся к тому дню, когда воспитанники войдут в ухоженный, безопасный и красивый детский сад, где им будет легко учиться, творчески развиваться и радовать родителей первыми победами!» - заявил глава города.