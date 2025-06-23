Общество

Утвержден список кандидатов на обучение по программе «Герои земли Псковской»

Список кандидатов на обучение единогласно утвердили на итоговом заседании Общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской». Совещание состоялось под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Глава региона отметил, что программа стала продолжением системной работы по поддержке защитников Отечества, участников и ветеранов специальной военной операции.

«За прошедшие 4 месяца проведена масштабная работа в части информирования потенциальных участников программы, их персонального сопровождения и консультирования. Всего было принято более 300 заявок. Это хороший результат, который подтверждает востребованность программы. Все участники прошли многоступенчатый конкурентный отбор», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что те военнослужащие, которые не вошли в итоговый список, не останутся без внимания. Им будут предложены альтернативные возможности обучения и трудоустройства с использованием всех возможностей службы занятости с персональным вниманием к каждому.

Утверждение списка позволяет перейти к следующему этапу — закреплению наставников и заключению договоров на обучение. Образовательный процесс стартует с 8 сентября. Его проведут преподаватели РАНХиГС и ведущие эксперты. Программа будет включать четыре модуля, охватывающих государственное управление, экономику, региональные особенности и современные технологии. Особое внимание уделят индивидуальному сопровождению и практико-ориентированному подходу.